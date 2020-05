São várias as figuras públicas que pedem aos seus fãs para que fiquem em casa durante o período de quarentena face ao coronavírus. “Estamos nisto juntos” é uma frase comum, mas a verdade é que o isolamento social numa mansão não pode ser tão difícil assim…

Recentemente, Alesha Dixon, cantora inglesa partilhou uma fotografia do jardim de sua casa em Hertfordshire, Inglaterra, nas redes sociais. A dimensão do relvado impressionou de tal forma os seguidores que os fãs pensaram que a também jurada do Britain’s Got Talent estaria fora de casa a quebrar as regras da quarentena.

“Isso é o teu jardim?”, “Por favor, diz-me que este é o teu jardim e não estás num parque???, “Não devias estar num espaço público…ui, espera… parece incrível” ou “Lamento imenso por aqueles que moram em apartamentos sem jardim, até um jardim pequeno é um espaço bem-vindo”, são alguns dos vários comentários.

