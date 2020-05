Instagram

Esta sexta-feira, 15 de maio, celebra-se o Dia da Família e Sofia Cerveira escolheu uma fotografia muito importante para assinalá-lo nas redes sociais: uma imagem captada no dia do nascimento da sua filha, Vitória, a 30 de julho de 2016.

A fotografia tem ainda mais significado porque nela aparece também o pai da apresentadora de televisão, que morreu há uma semana.

“Hoje, no dia internacional da família recordo o dia mais feliz da minha vida... O dia em que fui mãe. Aqui, quando o meu Pai foi conhecer a sua neta Vitória ❤️ Uma fotografia que me faz todo o sentido partilhar hoje🙏”, escreveu Sofia no Instagram.