Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 20 de abril que Carolina Patrocínio deu as boas-vindas ao quarto filho, o pequeno Eduardo. Desde então, a apresentadora tem brindado os seus seguidores redes sociais com imagens do filho recém-nascido. Ainda esta quinta-feira, 14 de maio, Carolina partilhou uma enternecedora fotografia em que surge acompanhada pelo menino, aproveitando para revelar os seus planos de fim de noite.

"Trovoada, Netflix e chocolate preto. Sabe-me a Sexta feira", escreveu na legenda da imagem, que deixou, desde logo, os internautas rendidos.

"Que bébé lindo...parece muito crescido"; "O Eduardo está tão fofinho" ou "Está um homenzinho. Parece que foi ontem" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs da apresentadora da SIC.

Recorde-se que Eduardo é o quarto filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. O casal é também pai de três meninas, Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

Reprodução Instagram, DR