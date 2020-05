Reprodução Instagram, DR

Marisa Cruz decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 15 de maio, a apresentadora partilhou uma enternecedora fotografia do filho mais novo, Diogo, de dez anos.

"AMOR", escreveu a apresentadora na legenda da imagem, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que o menino é fruto do anterior relacionamento de Marisa Cruz com João Vieira Pinto. O ex-casal é também pai de João, de 13 anos.

De salientar ainda que atualmente, o ex-futebolista prepara-se para ser pai pela quinta vez, de um menina, fruto da relação com Ângela Galvão. É também pai de Diana e Tiago Pinto, fruto do seu primeiro casamento com Carla Baía.