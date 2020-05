Instagram

Cláudio Ramos não esconde que é um pai orgulhoso e, por isso, hoje a sua primeira publicação nas redes sociais tem uma protagonista muito especial: a sua filha Leonor, que completa mais um ano de vida.

“15|05|2020. Quando Leonor rima, há 16 anos, com amor… Parabéns minha filha! ♥️”, escreveu o apresentador de televisão nas redes sociais, uma partilhou uma fotografia encantadora da jovem.

Recorde-se que Leonor é fruto do casamento de Cláudio Ramos com Susana Moniz. Os dois separaram-se quando a filha ainda era muito pequena, e já depois do profissional de televisão aceitar a sua homossexualidade, mas continuam a manter uma boa relação. “Casei, tive uma filha, tive uma casa, mas depois veio tudo por aí abaixo. Eu não era uma pessoa resolvida... Achava que era heterossexual. Quando me apaixono é que descubro que há outra coisa, outro prazer sexual. É aí que a minha vida muda (…) A única pessoa que acreditou em mim foi a mulher com quem casei”, confidenciou durante uma entrevista intimista com Daniel Oliveira, para o programa Alta Definição, da SIC.