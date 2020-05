Instagram

Afastado do trabalho devido à Covid-19, Pedro Lima tem estado em casa a acompanhar o dia a dia dos filhos que tem em comum com Anna Westerlund: Emma, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de três.

Nas redes sociais, o ator, de 49 anos, aproveitou para declarar o seu amor pela artista plástica, que não parou a sua atividade, apesar da pandemia. “A Anna nunca deixou de trabalhar. Continua com ideias lindas e com clientes interessados nessas ideias. É um privilégio partilhar a vida com quem contribui tanto para a beleza da própria vida. Crescer num ambiente criado pela Anna eleva o nível de exigência dos nossos miúdos que já revelam uma sensibilidade que o pai nunca teve. E quando chega a casa, a mãe é tomada de assalto e tem de compensar a ausência durante o dia. E eu fico a assistir ao espectáculo de afectos que há entre os miúdos pequeninos e a miúda crescida”, escreveu Pedro Lima na legenda de uma fotografia que mostra um desses momentos.

De referir que o ator também é pai de João Francisco, de 21 anos, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto.