Grávida pela primeira vez, Diana Pinto não podia estar mais feliz. A filha de Carla Baía e do ex-futebolista João Vieira Pinto prepara-se para dar as boas-vindas a um menino, fruto do seu relacionamento com Ricardo Silva Menezes.

Esta quinta-feira, 14 de maio, a jovem decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais uma fotografia em que exibe a barriga de grávida. "Alguém sabe onde isto vai parar? Ainda só vamos nos seis meses", escreveu na legenda da imagem, mostrando-se impressionada com o tamanho da barriga.

De referir que Diana é fruto do primeiro casamento de João Vieira Pinto com a relações-públicas Carla Baía. Desta união nasceu ainda Tiago Pinto, jogador do Rio Ave. O ex-desportista foi também casado com a apresentadora de televisão Marisa Cruz, com quem teve mais dois filhos: João e Diogo. Atualmente, João Vieira Pinto mantém uma relação com Ângela Galvão e prepara-se para ser pai pela quinta vez.

