Esta terça-feira, 12 de maio, foi um dia especial para Vanessa Oliveira. A filha mais nova da apresentadora, a pequena Diana, completou seis meses de vida. Uma data que Vanessa Oliveira fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora fotografia em que surge acompanhada pela menina, como pode ver mais abaixo.

"Seis meses meu amor! Minha pequena Diana mais linda do Mundo. Trouxeste ainda mais amor à nossa família. E muito cor-de-rosa também. Obrigada por teres escolhido a nossa família para ser o teu porto de abrigo", escreveu na legenda da imagem, declarando-se à filha.

Recorde-se que além de Diana, a apresentadora é mãe de André, de seis anos. As duas crianças são fruto do seu relacionamento com João Fernandes, também conhecido por Deejay Kamala.

