Instagram

Bernardo, o filho mais velho de Luís Borges e Eduardo Beauté, completa 10 anos esta quarta-feira, 13 de maio, e o manequim deixou uma mensagem nas redes sociais para assinalar esta data tão importante.

“Bernardo, nesta foto tinhas 1 ano, eras um bebé muito frágil, que não chorava, só querias comer e dormir. Ficavas horas no meu peito e eu adorava dar-te o conforto que tu precisavas”, começou por escrever o manequim na legenda de uma fotografia inédita do menino.

“Hoje fazes 10 anos, no dia de Nossa Senhora de Fátima! Acredita que acho que foi um milagre teres aparecido na minha vida, porque me ensinaste que o AMOR é a coisa mais importante que podemos ter nesta vida. O teu Amor é mágico, diferente, cativante, doce e aos mesmo tempo desafiante. És tu, o meu filho que tem um cromossoma a mais que é o do amor. Não faço planos em relação a ti, porque sei que precisas do teu tempo, nesse teu mundinho que eu tenho o privilégio de fazer parte. Muitos Parabéns meu filho ❤🎉🎈🌈 Amo-te!”, concluiu Luís Borges.

Recorde-se que além de Bernardo, durante o seu casamento com Eduardo Beauté, o modelo também adotou Lurdes, de oito anos, e Eduardo, de quatro. Depois do divórcio, em 2016, as crianças ficaram entregues aos cuidados do cabeleireiro, mas com a sua morte repentina, em setembro do ano passado, a guarda foi atribuída a Luís Borges