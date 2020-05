1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 13 de maio, é um dia especial para Joana Barrios. O filho mais novo da chef d'O Programa da Cristina completa três anos. Uma data que Joana fez questão de assinalar nas redes sociais com duas enternecedoras fotografias em que surge acompanhada pelo pequeno Álvaro, deixando ainda uma mensagem muito especial.

"Este bombom aqui é o meu Filho Álvaro, nascido a 13 de Maio, que faz hoje três anos. Havendo disponibilidade para tal, pode aprender-se muitíssimo com uma criança. Pode aprender-se tudo, até", começou por escrever, acrescentado que este ano"o aniversário é em quarentena".

"O Álvaro não terá uma festa, coisa que na verdade, até à data, também nunca teve, porque nunca foi possível que isso sucedesse. Ou estávamos em casa resguardados, ou estávamos no hospital a preparar-nos para mais uma intervenção, ou a sair de uma. E o meu Filho poderia ser o miúdo mais zangado e chato do mundo, mais rabugento e de mal com a vida, porque podia, tipo, tem tudo para ser esse miúdo, só que não é. E a beleza dele começa logo aí. O Álvaro é, todo ele, muito salseiro. É um fresco. É um galã, um miúdo mesmo arrebatador, simpático e surpreendente", continuou.

"Ele é uma alegria pegada, nada o faz parar, sossegar ou o impede de conseguir seja lá o que for. Contra tudo e contra todos, supera sempre as expectativas. Para o bem e para o mal. Não tem meio termo. Tem um olhar decidido e movimenta-se com a agilidade de um ninja-bailarino. É, naturalmente, o mais elegante de todos, o mais perfeito, o mais tudo, claro. É a única pessoa que eu conheço que me diz com exatidão ao que cheira e identifica tudo, de chocolate a sopa, batata doce assada ou "o teu perfume, Mãe”. É tão livre, tão mariola, tão bonitão. E por causa de tudo o que Ele e a sua Irmã são, eu sou o que sou", salientou.

"A vida é uma celebração, seja em que circunstância for, nós sabemos muito bem disso, e hoje ninguém nos agarra, mesmo sem presentes porque das entregas nada chegou a tempo", rematou.

Recorde-se que o menino nasceu com uma catarata congénita que depois desenvolveu glaucoma num dos olhos. Joana e o marido, Carlos Pinto, são ainda pais de uma menina, a pequena Mercedes.