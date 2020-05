Instagram

Isis Valverde é uma mãe 'babada'. Prova disso são as imagens do filho, Rael, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta terça-feira, 12 de maio, a atriz brindou o seus seguidores com um vídeo enternecedor em que surge a 'encher' o menino de beijos, juntamente com o marido André Resende.

"Nosso pacotinho", escreveu na legenda da publicação, que deixou, desde logo, vários internautas rendidos. "Família mais linda"; "Perfeitos" ou "Quanta fofura" foram alguns dos comentários deixados pelo seguidores da atriz brasileira.

Recorde-se que Isis Valverde e André Resende trocaram alianças em junho de 2018, cerca de quatro meses antes do filho de ambos nascer.