“A história do rapaz que antes da quarentena não deixava que eu lhe desse beijos na cara ❤️”. Foi esta a legenda escolhida por Carolina Deslandes para um vídeo publicado nas redes sociais, onde se mostra a encher o seu filho mais velho, Santiago, de beijos.

O menino, que completa quatro anos no dia 23 de junho, sofre de uma perturbação do espectro do autismo e parece que este período de isolamento com a família foi sinónimo de alguma evolução no que toca à capacidade de aceitar os afetos.

Instagram

“O autismo continua a ser visto como um problema. Algo que torna as pessoas diferentes e esquisitas. Pois eu olho para o Santiago e acho que os esquisitos somos nós. Com o nosso filho entendi que as palavras são o meio mais fácil de comunicar, mas não o mais bonito. Ainda sem falar, o Santiago já me disse os mais bonitos poemas, já me mostrou cores no mundo que eu não sabia que existiam, já me disse que me amava ao roçar o seu nariz no meu e ao encostar a cabeça no meu peito. Vê-lo superar-se a cada dia, vê-lo partilhar e crescer é um privilégio. E eu hei de estar sempre lá na primeira fila, a aprender tudo o que ele quer ensinar. O nosso filho é especial. Não no sentido pejorativo, mas no sentido mais completo e literal que existe: é a criança mais especial que conheço. É um mundo com mundos por dentro”, explicou Carolina Deslandes em setembro último, quando decidiu tornar pública esta caraterística do pequeno Santiago.

LEIA AQUI O TEXTO NA ÍNTEGRA!

A cantora, de 28 anos, e o companheiro, Diogo Clemente, de 35, são ainda pais de Benjamim, que completa três anos também em junho, e de Guilherme, que festejará o seu segundo aniversário no próximo mês de dezembro.

Instagram