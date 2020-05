Instagram

Sofia Cerveira está a passar por um momento delicado na sua vida. A apresentadora da SIC perdeu o pai, Raul Cerveira, mestre de karaté, na passada quarta-feira, 6 de maio, aos 76 anos.

“Recomeçar. Reaprender. A viver com o meu Pai🙏 Sinto-o em todo o lado. Oiço a sua voz. Prendo-me no seu olhar. Na força do seu abraço! Cada palavra, cada gesto. Tudo tão vivo me mim! Sei que está repleto de amor e na paz de Nosso Senhor e isso traz-me a tranquilidade para começar, aos poucos, a acalmar o meu coração. Que palpita a toda a hora!!!!”, escreveu Sofia Cerveira nas redes sociais, na legenda de uma fotografia onde surge a contemplar o mar.

“Aproveito para agradecer TODAS as mensagens que me têm feito chegar neste momento tão triste da minha vida. Muito obrigada a cada um de vós ❤️”, concluiu.