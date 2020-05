César Peixoto decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta segunda-feira, 11 de maio, o treinador de futebol brindou os seus seguidores nas redes socias com uma enternecedora fotografia da filha, Pilar, de oito anos, que surge acompanhada pelo companheiro de quatro patas lá de casa.

>> Diana Chaves deixa cartas de amor escondidas no pijama de César Peixoto <<

Uma publicação que valeu desde logo vários elogios por parte dos internautas, que ficaram impressionados com a beleza e o crescimento da menina. "Oh meus Deus, que mulherzinha"; " É tão linda" e "Tão linda e crescida que está a Pilar", pode ler-se na caixa de comentários.

Recorde-se que Pilar é fruto do atual relacionamento de César Peixoto com Diana Chaves. O técnico e ex-futebolista é também pai de Rodrigo, de 14 anos, fruto da anterior relação com Isabel Figueira.

Reprodução Instagram, DR