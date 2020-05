Instagram

Foi em março de 2019 que José Raposo e Sara Barradas deram as boas-vindas à primeira filha em comum. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais o crescimento da pequena Lua. Ainda este sábado, 9 de maio, os pais 'babados' brindaram os fãs com uma nova fotografia da menina, de 13 meses.

"A minha filha é multifacetada. Lê enquanto faz uma espécie de pino.

Ai que a quarentena está quase a acabar... E por aí, há mamãs com o coração apertado por voltarem a deixar os filhotes?" , escreveu a atriz, não escondendo o seu encanto pela filha.

Entre os vários comentários à publicação não faltaram, ainda, elogios à menina. "Tão crescida"; "Tão bonita" e "Que princesinha linda" foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que José Raposos é ainda pai de Ricardo e Miguel - fruto do seu anterior casamento com Maria João Abreu - e avô de dois netos.

