Foi durante uma vídeochamada para o programa de Jadpa Pinkett Smith, no Dia da Mãe, que Sandra Bullock surpreendeu os fãs do formato com a filha, Laila, ao seu colo.

O programa Red Table Talk marca assim a primeira vez que se vê o rosto da filha da atriz que foi adoptada em 2015. Foi enquanto falava com uma enfermeira, de forma a agradecer o trabalho prestado durante a pandemia da Covid-19, que Laila surgiu pela primeira vez.

Sandra Bullock e o namorado, Bryan Randall, doaram cerca de seis mil máscaras nos Estados Unidos.A atriz é ainda mãe de Louis, também adoptado no estado Louisiana.