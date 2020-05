Está grávida pela primeira vez e, depois de sofrer uma perda na família, Katy Perry mostrou um momento divertido nas suas redes sociais.

No vídeo que pode ver acima, partilha com o seus seguidores imagens da ecografia da filha. Enquanto a médica revelava pormenores da bebé, um gesto particular da bebé fez soltar várias gargalhadas à cantora.

"Quando a tua filha te mostra o dedo do meio a partir do útero 😳”, escreveu a namorada de Orlando Bloom nas redes sociais.

»» Pouco tempo antes da avó morrer, Katy Perry conta-lhe que está grávida. Veja o vídeo emotivo