1 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 2 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 3 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 4 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 5 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 6 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro 7 / 7 Reprodução Facebook/Ana Cáceres Monteiro

Com todos os cuidados face ao novo coronavírus, Ana Cáceres Monteiro, diretora editorial das revistas Lux e LuxWoman, casou-se pela segunda vez, na sexta-feira passada, dia 8, e foi a filha e atriz Júlia Palha que fotografou o casamento na Conservatória do Registo Civil de Cascais.

No local estiveram o noivo Rui Nunes Ana Cáceres Monteiro com os cinco filhos, três por parte da jornalista (Júlia, Francisco e Carminho) e dois do companheiro. Caminho ficou responsável por levar as alianças.

Espreite acima dos momentos da cerimónia que a jornalista partilhou nas redes sociais.