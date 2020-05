Instagran

O país está em choque com a notícia da morte da pequena Valentina, encontrada morta este domingo, 10 de maio, depois de quatro dias de buscas. Foi o pai quem deu o alerta do suposto desaparecimento na manhã da passada quinta-feira, dia 7, e foi também ele que, juntamente com a companheira, foi detido por existirem "fortes indícios do crime de homicídio e ocultação de cadáver da menina de nove anos”, como avançou a Polícia Judiciária.

Nas redes sociais, Inês Herédia deixou um texto emocionante a propósito desta tragédia. “Valentina, queria dizer-te tudo o que sinto mas não me sai nada. Não te conheço mas sei quem és através do amor que tenho pelos meus filhos. Queria dizer-te que a nossa espécie é o verdadeiro vírus, e que tu, os meus filhos e todas as crianças do mundo, são os únicos que de vírus não têm nada. São a Vida e a Luz no mundo”, começou por escrever a atriz, que é mãe dos gémeos Tomás e Luís, de 17 meses.

“Não sei quem és, nunca te conheci, mas pela parte que me toca enquanto ser humano, só me apetece pedir-te desculpa. Desculpa por a nossa espécie conseguir ser a escuridão que tu nunca devias ter conhecido. És luz, amor e promessa. E assim permanecerás no coração de todos nós, que não te conhecendo, faríamos tudo para te trazer de volta. Até já 💙”, concluiu.