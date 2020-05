Reprodução Instagram, DR

Em isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, mas separados por um oceano, Carolina Loureiro e Vitor Kley tem recorrido às novas tecnologias para matar as saudades.

Ainda este sábado, 9 de maio, a atriz partilhou com os seus seguidores nas redes sociais uma imagem de uma videochamada que ambos fizeram. Como dá para perceber pela publicação, Carolina Loureiro tem aproveitado para aprendeu a tocar guitarra com o músico brasileiro.

"Aula 85628371827472828", escreveu a atriz, em tom de brincadeira, na imagem que pode ver mais abaixo.

Recorde-se que os primeiros rumores de romance entre o casal surgiram em outubro do ano passado, depois da jovem ter marcado presença no Rock in Rio, no Brasil, onde o artista atuou. Entretanto, em dezembro, os dois acabaram por assumir o namoro.

