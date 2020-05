Esta segunda-feira, dia 11, a filha mais nova de Bárbara Norton de Matos celebrou quatro anos. Apesar da pandemia, a menina teve direito a uma festa de aniversário especial.

"Parabéns Flor, o meu bebé já tem 4 anos. Insuflável na sala, uma autêntica revolução nesta casa, mas valeu a pena... O mais importante a Flor está feliz.", revelou Bárbara nas redes sociais.

Nas imagens Bárbara Norton de Matos surge acompanhada por Ricardo Areias, personal trainer e ex-marido, e pela filha mais velha, Luz.

O casal confirmou a sua separação em março de 2018, oito meses depois do casamento, mas Ricardo Areias sempre manteve uma relação com próxima com a filha Flor e também Luz, fruto da anterior relação da atriz com Gonçalo Pina e Melo.