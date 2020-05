Daniele Venturelli

Apesar de se manter bem discreta em relação à sua vida amorosa, Sara Sampaio surpreendeu os fãs ao publicar uma fotografia ao lado do namorado, Oliver Ripley, nas redes sociais esta sexta-feira, 8 de maio.

Depois de uma série de elogios na sua conta de Instagram, houve quem reparasse num pormenor interessante, que acabou por se tornar viral.

Reprodução Instagram, DR

Um internauta no Twitter notou nas semelhanças entre ambos: "Sara Sampaio namora com a versão masculina dela própria". Foram milhares as pessoas que concordaram e o tweet chegou mesmo a ficar viral, contado com milhares de interações.