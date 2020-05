Como muitos portugueses, Sara Norte está em quarentena numa altura em que se vive em Portugal uma situação de calamidade pública. A atriz revelou o que está diferente em si desde que se iniciou o período de quarentena.

"61 dias de quarentena! Estou com o buço gigante,com as sobrancelhas por fazer e cheia de cabelos brancos.. Mas este fim de semana vou tratar de mim! Sinto falta.. Disso e de trabalhar, de me sentir útil e de poder abraçar os meus... Tenho tantas saudades!", revelou na legenda da imagem que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR

Em resposta a uma seguidora, a atriz explica que vai arranjar-se em casa, mas que não tem tido "paciência" para o fazer. Espreite abaixo o truque caseiro de Raquel Strada para criar ondas no cabelo e que envolve guardanapos!

