Foi durante a conversa no podcast 'Cada um Sabe de si', com Diogo Beja e Joana Azevedo, que Teresa Guilherme comentou a sua relação atual com Júlia Pinheiro.

Teresa Guilheme substituiu Júlia Pinheiro na peça Os Monólogos da Vagina, depois do rosto da SIC ter apanhado um susto de saúde. Questionada sobre se tinha visto a peça de teatro antes de ser convidada, Teresa Guilherme explica que o motivo prende-se exatamente com Júlia Pinheiro.

"Não tinha ido ver esta montagem […], talvez por causa da Júlia. Sinceramente, sinceramente. É verdade. Pensei: ‘Não quero ir ver a Júlia a representar mal’. Foi o que pensei, mal eu sabendo que, passado um ano, a iria ver em vídeo", revelou Teresa Guilherme.

A produtora de televisão explicou, de forma mais séria, que não comenta o trabalho de ninguém em televisão porque será sempre mal interpretada.

"É uma pessoa que não me interessa"

Teresa Guilherme adianta que não está "zangada" com o rosto da SIC. "É verdade, não estou. É justificado, tenho isso tudo muito bem resolvido na minha cabeça. […] Há pessoas que não me interessam, pelas suas atitudes. Mas elas próprias não me interessam! É o caso. Não desejo nenhum mal à Júlia – longe de mim – mas é uma pessoa que não me interessa. Não é porque ela tem uma profissão semelhante à minha – digo semelhante porque ela não é produtora – que eu tenho de me dar com ela", começa por explicar.

"Os nossos santos não casam. Há ‘n’ atitudes ao longo das nossas vidas de que eu não gostei, mas não é isso. E acho que ela sente exatamente a mesma coisa em relação a mim. Não é uma coisa do género: ‘Ah, eram tão amigas e zangaram-se’. Não. Nunca fomos", notando que trabalharam juntas mas não existiu numa uma relação de amizade.

O que se passou? "Ela disse uma coisa que eu não disse…", apontando a razão. Ainda assim, Teresa Guilherme admite que falou mais sobre o assunto do que Júlia Pinheiro. "A Júlia até nem é muito de comentar. A Júlia é muito mais educada do que eu. É verdade, é verdade! Ela tem sido muito mais comedida nestes anos do que eu", acrescenta.

Ainda assim, Teresa Guilherme tem uma certeza sobre o rosto da SIC. "Não lhe tenho nenhuma má vontade. Fico triste quando lhe acontecem coisas tristes… Não é isso. Não tenho necessidade de ter uma relação com ela e com outras pessoas. Da mesma maneira que devemos acarinhar muito as pessoas que achamos que nos acrescentam, não há necessidade de estarmos com aquelas que não nos acrescentam", sublinha, por fim.

Júlia Pinheiro: "Perdoo, mas não esqueço"

Há um ano em entrevista à TV 7Dias, Júlia Pinheiro comentou a relação com Teresa Guilherme."Eu tenho um grande respeito profissional pela Teresa e sempre tive, mesmo quando ela me atacava. E por isso fiquei magoada, porque ela conhece-me muito bem e trabalhámos juntas vezes sem conta. Perdoo, mas não esqueço. Está cá, nas notinhas. Normalmente, agora, quando nos encontramos, diplomaticamente, ela vai para um corredor e eu vou para outro. Mas, tirando isso, mais nada.", garante.