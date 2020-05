1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Rui Unas sempre prezou pela discrição no que diz respeito à sua vida pessoal. Mas desde que começou a quarentena, o humorista tem partilhado cada vez mais momentos da sua vida familiar com os seus seguidores nas redes sociais.

Ainda esta sexta-feira, 8 de maio, Rui Unas partilhou várias fotografias com o filho mais velho, André, mostrando a grande cumplicidade existente entre pai e filho.

Entre os comentários à publicação, os seguidores do artista evidenciaram desde logo, as semelhanças entre os dois. "Iguais"; "São mesmo parecidos"; "Espelhos" e "Bom, a diferença é que um tem entradas e o outro não" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que além de André, Rui Unas também pai de Rafael, fruto do seu casamento com Hanna, com quem está casado há cerca de 16 anos.