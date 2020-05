Mauricio Santana

Regina Duarte está a ser duramente criticada depois de dar uma entrevista exclusiva à CNN Brasil onde, além de cantar uma música em homenagem à ditadura militar, desvalorizou as mortes de inúmeras pessoas no Brasil durante o período.

A atual secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro também gerou polémica ao ser confrontada com uma mensagem de vídeo de Maitê Proença, onde esta fez um apelo para que Regina falasse com a sua classe artística, e ficou visivelmente chateada, preferindo abandonar a entrevista.

Anitta foi uma das caras conhecidas a abordar o assunto e a tecer duras críticas à ex-atriz. Num longo comentário numa das fotografias de Regina, a cantora de 27 anos mostrou-se indignada com as declarações e questionou sobre o trabalho que está a ser feito conter o novo coronavírus.

“E as famílias que perderam parentes com a doença? Como se sentiriam ouvindo um depoimento de quem faz pouco caso do momento?”, pergunta.

Veja a mensagem na integra de Anitta:

"Vejo que a senhora me segue aqui no Instagram e gostaria de dizer algo como cidadã. Assisti à sua entrevista na CNN e já vi em alguns lugares que não foi combinado uma entrevista ao vivo etc e etc, mas, falando como artista que já passou por isso algumas vezes (se é que realmente foi isso), acho que haveria mil outras formas de se pronunciar sem ser grosseira com os demais. Uma pessoa que aceita assumir a secretaria de cultura está a aceitar trabalhar para o povo, isso significaria escutar TAMBÉM os lados que pensam diferente da senhora e colocar a sua posição sobre a questão. Se se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos de ditadura isso causa muito medo. Até porque eu e muitos dos meus amigos seríamos os primeiros censurados caso esse regime voltasse ao Brasil e nós continuássemos no exercício do nosso trabalho. Gostaria de dizer que a cultura no Brasil vai muito além do ballet clássico, das orquestras sinfónicas e dos livros de poesia (que também são incríveis e tem seu imenso valor). Governar apenas para os que te causam afeição não é governar para o povo", começou por dizer.

"Não seria mais inteligente responder com calma e sabedoria o que tem sido feito pela classe cultural em virtude dos acontecimentos do covid 19? Aliás, o que tem sido feito? Todas as prefeituras do Brasil possuem verbas de entretenimento para o povo. Agora, que não estão sendo utilizadas, para onde está a ir esse dinheiro? A senhora não poderia tentar fazer com que ele estivesse a ir para os trabalhadores da indústria que estão a sofrer com o momento? Por mais que a senhora não tenha medo do vírus, não deveria trabalhar também para os que têm e estão a levar a situação a sério? O seu cargo só governa para quem pensa semelhante à senhora? E as famílias que perderam parentes com a doença? Como se sentiriam a ouvir um depoimento de quem faz pouco caso do momento? Onde está a empatia? Meu intuito aqui não é insultar e sim questionar", questionou.