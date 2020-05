1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Alejandra Silva foi mãe há poucas semanas e esta semana, nas redes sociais, partilhou imagens inéditas do seu casamento com Richard Gere.

"Hoje é o dia em que casei com o homem mais maravilhoso que já conheci, sei que parece clichê, mas é verdade! Vem do meu coração, tenho muito orgulho de estar contigo, de partilhar esta vida a teu lado e de ser mãe dos nossos filhos, de ser tua amiga, de ser a tua mulher. Fazes-me tão feliz. És o amor da minha vida", escreveu nas redes sociais a publicitária sobre o segundo aniversário de casamento.



No mês passado o ator de 70 anos viu a sua família aumentar. Gere tem agora dois filhos em comum com Alejandra.O primeiro filho em comum, o pequeno Alexander, nasceu em fevereiro de 2019. Richard Gere é ainda pai de Homer James, de 20 anos, fruto do seu anterior casamento com a modelo Carey Lowell, com quem manteve uma relação durante 11 anos. Já Alejandra Silva tem também um filho de uma relação anterior. Um menino de sete anos, Albert.

