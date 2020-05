No dia do primeiro aniversário do seu bebé, Meghan Markle partilhou imagens inéditas de Archie nas redes sociais. O vídeo foi filmado por Harry e foi elogiado pelo seu registo informal.

O vídeo ternurento que pode ver acima trata-se de uma forma de apoio à Save The Children UK, que apoia a crianças e famílias carenciadas. Meghan lê o livro Duck! Rabbit! ao filho e Harry mostrava o seu entusiasmo atrás da câmara. No Instagram não faltaram os parabéns ao bebé e ao casal que vive agora nos Estados Unidos.

Não há muitos registos fotográficos do bebé. Eis AQUI as melhores imagens do pequeno Archie.