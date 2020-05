Reprodução Instagram, DR

Inês Herédia é uma mãe orgulhosa e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 6 de maio, a artista brindou os fãs com uma enternecedora fotografia em que mostra os pequenos, Luís e Tomás, a tomarem um divertido banho de alguidar no jardim.

"Isto de estarmos fechados durante tanto tempo tem servido para reforçar a verdade de que os miúdos não precisam de muito para serem felizes. Nem os miúdos nem nós, vamos aprendendo com eles. O alguidar é neste momento o brinquedo preferido, fez soltar as gargalhadas mais estridentes, deles e nossas", escreveu.

Recorde-se que os dois meninos, de 16 meses, são fruto do casamento da atriz com Gabriela Sobral. As duas trocaram alianças em fevereiro de 2018 numa cerimónia discreta.