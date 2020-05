1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

É o primeiro filho em comum para o casal. João Vieira Pinto, que se prepara ser pai pela quinta vez, e Ângela Galvão esperam uma menina e surgem agora as primeiras imagens da namorada do ex-jogador de futebol grávida.

"Recebemos a mamã Ângela Galvão e o papá João Pinto. Uma bebé super malandreca, mas que nos permitiu registar este momento tão especial. Obrigada pela confiança”, escreveu a Ecox 5D , clínica de ecografias, no Instagram.

Sorridente, ocasal posou para as fotografias sendo possível ver a barriguinha de Ângela Galvão.

Recorde-se que o atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol já é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do seu anterior casamento com Carla Baía, e ainda de João, de 13, e Diogo, de dez, da união com Marisa Cruz. De salientar ainda que João Pinto prepara-se ainda para ser avô pela quarta vez. A sua filha, Diana, aguarda o nascimento do primeiro filho, que se vem juntar a Santiago, Maria da Paz e Lucas, filhos, de Tiago Pinto.