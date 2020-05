Instagram

No último domingo, 3 de maio, assinalou-se o Dia da Mãe e Dolores Aveiro mostrou nas redes sociais um carro de luxo oferecido pelos filhos, Cristiano, Elma, Katia e Hugo, cujo valor ronda os 60 mil euros.

Mas Cristiano Ronaldo não olha a meios para mimar a mãe e decidiu prolongar o aluguer da vivenda que alugou para a quarentena na Madeira, para que Dolores possa também desfrutar de um período de descanso neste local com uma vista de sonho sobre o Oceano Atlântico.

A notícia foi confirmada pela própria, com uma fotografia partilhada no Instagram com a seguinte legenda: “Bom dia a todos! Vim passar umas férias. Um dia feliz😀”.