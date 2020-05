Desde o início da quarentena que César Mourão tem brindados os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do filho mais novo, Martim. Ainda esta quarta-feira, 6 de maio, o humorista partilhou um vídeo do menino, captado durante um passeio à rua, em que é possível ouvir o pequeno Martim chamar pelo pai.

"Oh paiiii", brincou o humorista na legenda da imagem.

Recorde-se que o menino, de 17 meses, é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, com quem o artista que prepara para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum. O apresentador de Terra Nossa é também pai de Mariana, fruto de uma anterior relação.