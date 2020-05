Carolina Patrocínio decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 6 de maio, a apresentadora partilhou um enternecedor retrato de família, o primeiro com o filho mais novo, o pequeno Eduardo, que nasceu no passado dia 20 de abril.

"Retrato de uma Família à porta", escreveu o rosto da SIC na legenda da imagem em que surge acompanhada pelo marido Gonçalo Uva, pelos filhos, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, e ainda pelos companheiros de quatro patas lá de casa.

Entre os comentários à publicação não faltaram, desde logo, elogios. "Que retrato maravilhoso"; "Não de aguenta esta família linda" e "Que foto tão maravilhosa" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Reprodução Instagram, DR