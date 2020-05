Instagram

Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira formaram um dos casais mais acarinhados pelo público na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, mas quando o programa terminou foram muitos os fãs que ficaram desiludidos porque a enfermeira sempre assumiu que a paixão do comercial não era correspondida.

Contudo, os dois revelaram recentemente que estão juntos e até já pensam em casar-se novamente. O dia de 8 agosto, altura em que fará um ano da cerimónia que aconteceu no programa da SIC, poderá ser a data para o novo casamento, como contaram em entrevista a Júlia Pinheiro. VEJA O VÍDEO:

Esta terça-feira, 5 de maio, a enfermeira voltou a brindar os seus fãs com uma fotografia ao lado do comercial e elogiou o lado mais bem-disposto do companheiro. “Alegria, alegria é estar com alguém que tem boa energia!☀️🌎🌹”, escreveu a jovem

Tatiana mostra-se cúmplice do filho de Bruno:

Tatiana e Bruno também já visitaram a 'casa' de Cristina Ferreira: