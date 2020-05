Reprodução Instagram, DR

São muitos aqueles que têm elogiado o trabalho de Rodrigo Guedes de Carvalho no que diz respeito ao surto do novo coronavírus. Porém, por outro lado, há quem teça duras críticas ao jornalista, nomeadamente depois da entrevista à ministra da Saúde, Marta Temido, no passado sábado, 2 de maio, no Jornal da Noite, da SIC.

Entretanto, esta segunda-feira, 4 de maio, Rodrigo Guedes de Carvalho partilhou na sua página de Instagram, uma imagem de um homem de costas, a proteger-se da chuva com um guarda-chuva, sem qualquer legenda.

Entre os vários comentários à publicação, houve quem enaltecesse a postura do pivô da estação de Paço de Arcos. “Obrigado RGC. O seu esforço e dedicação têm sido essenciais na informação e no contraditório. Eu quero viver num país em que vejo a minha voz representada - não sendo na política, que seja na sociedade civil", escreveu.

Posteriormente, Rodrigo Guedes de Carvalho respondeu : "E esse pormenor de uma sociedade civil além da política (dos partidos) é essencial. Porque seremos sempre cidadãos. Abraço".

Por outro lado, as críticas negativas também tiveram lugar nesta publicação. “Tristeza. Tenho uma boa impressão sua e esta entrevista foi um descalabro de má educação, falta de profissionalismo e de neutralidade”, comentou outro internauta. Ao que Rodrigo Guedes de Carvalho reagiu: Não, não foi. Mas lutarei até ao fim da vida pelo seu direito a dizer o que pensa. É urgente que percebam que isso não é um direito garantido. Abraço”.