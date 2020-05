Depois de ter mostrado o namorado a dormir de forma peculiar, Sara Matos recorreu às redes sociais este sábado, dia 2, para partilhar um vídeo divertido (ver abaixo) de Pedro Teixeira.

A viver ao lado do ator e apresentador durante a quarentena, Sara Matos revelou um momento em que o ator canta na cozinha de roupa interior. "Alguém adivinha qual é a música que ele tanto canta?", perguntou a atriz de Terra Brava.

No início do isolamento social, a atriz partilhou uma tentativa de pregar uma partida ao namorado. Mas, pelo que se pode ver, as coisas acabaram por não correr como planeado e foi a própria Sara Matos quem acabou apanhada, ora veja acima!