Reprodução Instagram, DR

Afastado da mãe quase há dois meses, devido ao surto do novo coronavírus, João Manzarra, decidiu assinalar o Dia Da Mãe, este domingo, 3 de maio, com uma publicação especial.

O apresentador recordou uma surpresa que fez à progenitora, Célia Bastos, no passado mês de fevereiro, precisamente no dia do seu aniversário.

"Esta foto capta o momento em que apareço de surpresa no dia do aniversário desta miúda. Foi em Fevereiro, alguns dias antes do isolamento. Na altura sentimos logo que o abraço tinha sido especial, mas estávamos longe de imaginar que seria o último. Quando tudo isto passar espero sobreviver ao próximo. Haja braços", pode ler-se na legenda da imagem em que mãe e filho surgem num grande momento de cumplicidade.