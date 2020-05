1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Helena Costa é uma mãe 'babada'. Prova disso são as fotografias das filhas, Maria do Mar e Mercedes, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, 4 de maio, Helena Costa decidiu brindar os seus seguidores com novas imagens das meninas, que completaram dez meses de vida no final do mês passado.

"Com uns babygrows de Natal, uns babetes da Páscoa, na primeira vaga de calor do ano, no dia da mãe, logo pela manhã, ao dia 51 da “primeira” quarentena de 2020, comeram a sopa ao ar livre na companhia da cadela mor e da gata caçadora! Assim assinalaram o 10° mês da vida delas! Parabéns filhas! Vocês são um espetáculo e eu já estou com saudades vossas agora no presente...será possível? Nota: conseguem encontrar a gata caçadora?", escreveu.

Recorde-se que Maria do Mar e Mercedes são fruto do casamento da atriz com Frederico Formigal.