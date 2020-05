Instagram

Surgiram há já algumas semanas na imprensa nacional rumores de que Carolina Deslandes e Diogo Clemente estavam a enfrentar uma crise na sua relação. Embora nenhum dos dois tenham comentado o assunto publicamente, a declaração de amor deixada pelo músico nas redes sociais este domingo, 3 de maio, em que se assinalou o Dia da Mãe, fala por si.

“É muito fácil falar e dizer que se compreende. É fácil dizer que estava aqui ao lado em todos os momentos e que, portanto, sei. Não, não sei. Nem ninguém sabe. E é por te ver e por ver o esforço desumano que fazes numa carga de amor para estares com a cabeça e o corpo em mil lugares ao mesmo tempo, que eu não respeito nem nunca respeitarei quem deixa um filho para trás na sua vida”, começou por escrever Diogo Clemente.

“Digo-te sempre que eu não poderia ter outra mãe para os meus filhos, mas isso é muito vazio para o que é. Queria saber pintar quadros nas palavras como tu. Todos os teus dias são feitos em função dos três, cantas, escreves, compões e pensas pelos nossos filhos. Eles têm o conforto e a certeza da asa. Entrámos neste caminho sem noções, assustados e vi-te atravessar três sacrifícios, é esse o nome, sacrificar é tornar sagrado, como o Santiago, o Benjamim e o Guilherme”, acrescentou ainda.

“Se eu desenhasse a mãe que desejava para os meus filhos teria só metade das cores com que pintaste a minha vida e eu nem as conhecia. O bom disto é que não é um momento, um frame. Esta é a minha família e a melhor mãe calhou-me a mim. Feliz Dia da Mãe, Carolina Deslandes. LY❤️”, completou o músico, deixando claro que o relacionamento que começou no verão de 2015, logo depois de se ter divorciado da fadista Carminho, continua de pedra e cal.