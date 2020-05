Instagram

Nos últimos tempos, em que nos vimos obrigados a ficar confinados por causa da Covid-19, Júlia Pinheiro já partilhou várias vezes as saudades que sente da mãe, Aurea Pinheiro, a viver numa residência para idosos desde que deixou de ser autónoma, na sequência de um Acidente Vascular Cerebral.

No Dia da Mãe, a apresentadora da SIC também fez questão de assinalar a data nas redes sociais, recorrendo a uma fotografia antiga. “Aqui estou eu, em Paris com a minha Mãe. Eu tinha quinze anos, a minha Mãe era a mulher mais ocupada do mundo. E a Notre Dame ainda não tinha ardido”, começa por recordar Júlia Pinheiro, antes de acrescentar: “Naquele tempo eu era a adolescente insuportável. E ela aturava-me. O meu pai tirou a fotografia e nestas férias fomos muito felizes”.

“Amo-te, Mamã! Dois meses sem te abraçar. Espera só mais uns dias”, prometeu mais tarde, numa outra imagem de Aurea Pinheiro.

Para assinalar a efeméride, a apresentadora do programa Júlia também publicou no Instagram um retrato raro ao lado dos seus filhos – Rui Maria, Carolina e Matilde – e a da enteada, Sofia. Ora veja:

