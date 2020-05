Este sábado a familia Beckham tem motivos para celebrar. É que David Beckham completa 45 anos. Apesar de estar em quarentena, o antigo jogador de futebol celebrou o dia da melhor maneira possível: com a mulher e os filhos e até teve direito a pequeno-almoço na cama.

Enquanto David comia a refeição - uma sanduíche de bacon e ovo com as palavras "Amo-te" escritas no prato com ketchup - preparada pelo filho, Cruz, de 15 anos, Victoria Bechkam embrulhou todos os seus presentes em papel personalizado, isto é, com a sua cara estampada.

Reprodução Instagram, DR

Ao longo do dia, os filhos e a a mulher de David têm partilhado fotografias em homenagem ao pai neste dia tão especial, mostrando assim a forte relação que têm, e até o filho mais velho do ex-jogador, Brooklyn, de 21 anos, que se encontra em quarentena nos Estados Unidos com a namorada, a atriz Nicola Peltz, não deixou passar o dia em branco e deixou-lhe uma bonita mensagem.

Mais tarde, Cruz partilhou no Instagram uma fotografia do pai a jogar um clássico jogo numa máquina de arcade. "Pai a tentar vencer a minha máxima pontuação", lê-se na descrição da imagem abaixo.

Reprodução Instagram, DR