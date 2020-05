Win McNamee

Madonna decidiu atualizar os seguidores com mais pormenores sobre a sua quarentena e revelou num vídeo que fez o teste a anticorpos da Covid-19. Resultado? Positivo.

"Fiz o teste no outro dia e descobri que tenho os anticorpos. Então amanhã vou dar uma longa volta de carro, vou abrir a janela e respirar, vou respirar no ar da Covid-19. Sim. Espero que o sol esteja a brilhar", terá dito Madonna, citada pelo USA Today.

A cantora de 61 anos não deu mais detalhes, mas sabe-se que o teste serológico avalia os anticorpos no sangue do doente para ver se foi exposto ao vírus mesmo que não apresente sintomas. "Um teste positivo mostra que os anticorpos que poderão ter resultado numa infeção do SARS-CoV-2 [o vírus que causa a Covid-19], segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Apesar da artista querer sair de casa para dar uma longa volta de carro, não está claro que os anticorpos a tornam imune ao vírus ou que não seja infetada novamente.

"Aqui estão as boas notícias. Amanhã é outro dia e eu vou acordar e sentir-me diferente", acrescentou.