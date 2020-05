Instagram

Passaram 26 anos sobre a morte de Ayrton Senna e a sua namorada da época, Adriane Galisteu, não esquece a data. Foi com uma frase do piloto de Fórmula 1 – “Há um desejo em mim de sempre melhorar… Melhorar é o que me faz feliz” – e duas fotografias que a ex-modelo brasileira o lembrou esta sexta-feira, 1 de maio, nas redes sociais.

Ayrton Senna perdeu a vida em prova durante o Grande Prémio de San Marino, em 1994, deixando o mundo do desporto automobilista em choque.