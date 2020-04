Em quarentena há 50 dias, devido ao surto do novo coronavírus, Rita Ferro Rodrigues não vê a hora de rever os seus amigos familiares e, finalmente, poder abraçá-los Por agora, a apresentadora refugia-se nos sonhos para se sentir próxima daqueles que lhe são mais queridos.

Por isso, Rita Ferro Rodrigues decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais o sonho que teve na noite passada.

"Sonhei que tinha ido fazer uma viagem de comboio para ver as cerejeiras em flor e que por razões de segurança só ia uma pessoa por carruagem. Quando chegámos ao Fundão vi um mar de cerejeiras em flor e desatei a chorar porque era a coisa mais bonita que tinha visto nos últimos tempos e não a podia partilhar com os meus amigos e família. Então, do meio das cerejas começaram a aparecer os amigos e família, não nos podíamos abraçar nem beijar mas estávamos tão felizes em silêncio a desfrutar do espectáculo que a natureza nos oferecia. Foi um sonho de quem está a fritar a pipoca, mas foi lindo , lindo, só vos digo. Amigos e cerejas", escreveu.