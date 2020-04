Instagram

Madonna aproveitou este período de isolamento social para recordar o passado e partilhou uma fotografia antiga com os seus seguidores nas redes sociais. “Quarentena de adolescente”, escreveu a artista, agora com 61 anos, na legenda de uma imagem onde surge com ar sereno, a apanhar sol em Bay City, no estado norte-americano do Michigan.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de comentários elogiosos. “Deslumbrante desde sempre”, “Maravilhosa” ou “Diva”, lê-se.

Madonna mantém agora uma relação amorosa com Ahlamalik Williams, de 26 anos. Saiba mais aqui!