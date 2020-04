Albert L. Ortega

Esta quarta-feira, dia 30 de abril, Jennifer Garner decidiu sair de casa para mais uma caminhada matinal na companhia da família e dos companheiros de quatro patas.

A atriz e os filhos, Violet, Seraphina e Samuel, fruto do antigo casamento com Ben Affleck, precaveram-se e usaram máscara de proteção enquanto passeiam com o cão e o gato (que é transportado num carrinho de "bebé"), como pode ver no vídeo abaixo.

Na gravação é ainda possível ver que Jennifer fotografa com o telemóvel o paparazzi. Não é de agora que a norte-americana fala sobre o fato de não gostar de ser fotografada por paparazzis, inclusive chegou a falar numa entrevista que o filho se sentia incomodado e isso a deixava muito triste.