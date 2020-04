César Mourão decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quinta-feira, 30 de abril, o humorista partilhou um novo vídeo do filho, Martim, de 17 meses, onde é possível ver menino a tocar piano, pelo menos a tentar.

"Marthoven", escreveu César na legenda da imagem, que valeu desde logo vários elogios. "Grande artista de palmo e meio", comentou um internauta, podendo ler-se ainda comentários de rostos conhecidos. "Toca melhor que eu", escreveu Rui Unas. "Mais um bebé com dom para o piano", atirou Dânia Neto.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, com quem o artista que prepara para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum. O apresentador de Terra Nossa é também pai de Mariana, fruto de uma anterior relação.