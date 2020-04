Foi durante esta quarentena que Ângelo Rodrigues conversou em direto no Instagram com Pedro Sousa. O ator de Golpe de Sorte recordou o tempo em que esteve durante um semestre no Brasil.

"Quando eu vim completamente falido do Brasil, deste-me garida na tua casa. Eu tinha decidido mudar de vida, viajar, etc... Não tinha nada. Voltei para Portugal não tinha carro, casa. Hospedaste-me em tua casa", recordou em jeito de agradecimento ao ator.

Na altura, Ângelo Rodrigues deixou a casa que tinha e vendeu o carro para poder suportar os custos dessa mesma viagem.