Francisco Soares, conhecido por Kiko is Hot, tem feito alguns diretos no Instagram com caras bem conhecidas do mundo dos famosos como a comediante Beatriz Gosta (Marta Bateira), o modelo Ruben Rua e a dançarina Blaya Rodrigues. Esta segunda-feira, dia 27, o digital influencer, que já passou pelo Curto Circuito, da SIC, recebeu mais uma convidada: Bárbara Bandeira.

Nas redes sociais, o jovem partilhou um trecho da conversa que teve com a cantora de 18 anos onde esta falava sobre os comentários negativos sobre si. "Para uma pessoa ter a necessidade de ir a um Twitter, a um Instagram, a um Facebook, seja o que for, escrever 'Eu odeio a Bárbara Bandeira', 'Tudo aquilo que a Bárbara Bandeira faz é uma... pronto'", disse.

"Para uma pessoa ter que fazer isto, sabendo que os seguidores dela vão ver, vão rir, vão dizer 'Yes Queen'. Baby, não és Queen [rainha, em português] nenhuma. Nenhuma! Na verdade, não és porque estás só a querer ser Queen e as Queens não querem ser Queens", acrescentou Bárbara, não revelando nomes.

Apesar de Kiko ter descrito a jovem artista como "incrível", os internautas teceram-lhe duras críticas: "Ouvir a Bárbara Bandeira argumentar faz-me perder QI", disse um. "É o estereótipo de menina rica e mimada que sabe zero sobre o mundo real", comentou outro.

"Não querendo ser rude, mas sempre que a Bárbara Bandeira fala é para dizer uma m*rda sem jeito nenhum, mas com a atitude de quem está a fazer grande raciocínio lógico", escreveu outro.

No entanto, ainda há quem saia em sua defesa: "Vocês devem ser muito infelizes e muito frustrados com a vossa vida pra fazerem o tipo de comentários que eu vi, vocês estão é com demasiado tempo livre", lê-se.