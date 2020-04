Instagram

Em tempos de quarentena, as visitas à família devem ser raras e com as devidas precauções para evitar a propagação do novo coronavírus, que já fez mais de 900 vítimas mortais em Portugal. Ainda assim, e até para evitar que os mais velhos saiam de casa para ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo, são muitos os filhos que acabam por visitá-los para lhes entregar tudo o que precisam.

Foi precisamente isso que fizeram Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz, como mostrou o ator de Nazaré, da SIC, na sua página de Instagram. “Viemos deixar as compras aos avós queridos. As saudades já apertam! Não será para sempre”, escreveu.

E embora esta fosse uma visita diferente, o casal fez questão de levar consigo a filha, Vitória, de três anos, para que esta também pudesse ver os familiares.